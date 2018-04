Petróleo sobe com notícias de ajuda dos EUA aos bancos A melhora da confiança nos mercados financeiros, impulsionada por notícias de que o governo norte-americano deve aumentar sua participação no Citigroup, colocou o preço do petróleo para pouco acima de US$ 40 o barril nesta segunda-feira, apesar da avalanche de notícias econômicas e corporativas ruins. O contrato do petróleo para abril subia há pouco 18 centavos, para US$ 40,21 na New York Mercantile (Nymex). O contrato havia caído 15 centavos, para US$ 40,03 o barril na sexta-feira. Já o Brent subia 81 centavos, para US$ 42,70 na ICE Futures Exchange, em Londres. Os preços do petróleo passaram a acompanhar recentemente o mercado de ações como indicador da confiança na economia global e investidores pareceram aliviados com a notícia divulgada no domingo, pelo Wall Street Journal, de que o Citigroup está em negociações para deixar que o governo dos Estados Unidos aumente sua fatia na empresa para até 40%. De qualquer modo, analistas acreditam que a melhora na confiança pode ser apenas temporária, uma vez que o pano de fundo dos dados corporativos e econômicos continuam fracos e sugerem que a demanda por petróleo irá cair ainda mais. As informações são da Associated Press.