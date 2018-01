Petróleo volta a ser extraído no norte do Iraque O petróleo voltou a ser extraído do campo de Jambur, no norte do Iraque, próximo à cidade de Kirkuk, e irá abastecer usinas de energia da região, de acordo com Clarke Turner, do Departamento de Reconstrução e Assistência Humanitária dos EUA. Representantes dos Estados Unidos disseram que o fluxo de 60 mil barris por dia seria retomado em questão de dias, o que se segue ao reinício da produção de petróleo no sul do Iraque, de 175 mil barris por dia. Turner disse que a produção combinada de 235 mil barris por dia responde por uma boa porção das necessidades domésticas do país. A retomada do setor petrolífero e a venda de petróleo são considerados fatores essenciais para levantar dinheiro para a reconstrução iraquiana. Separadamente, o governo interino liderado pelas forças de coalizão está trabalhando para formar uma equipe responsável pela reativação do ministério de Petróleo do país. Segundo o general reformado Jay Garner, que comanda o governo interino, o ministério do Petróleo provavelmente será o que vai levar mais tempo para ser composto. Veja o especial :