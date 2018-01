Petrolífera dos EUA lucra 95% mais no 1º trimestre A Halliburton, segunda maior companhia de serviços petrolíferos do mundo, obteve um lucro líquido de US$ 43 milhões no primeiro trimestre, que representa um aumento de 95% em relação aos US$ 22 milhões registrados há um ano. A companhia foi comandada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, entre 1995 e 2000, que se afastou para formar a chapa do Partido Republicano junto com George W. Bush. O lucro operacional foi de US$ 59 milhões, 18% a mais do que os US$ 50 milhões obtidos de janeiro a março de 2002. O faturamento, por sua vez, alcançou US$ 3,06 bilhões, pouco superior em relação aos US$ 3,007 bilhões faturados há um ano. "Em um ambiente em que a atividade caiu muito na Venezuela e no Oriente Médio, os resultados da Halliburton apresentam melhorias em relação aos números relativos ao quarto trimestre de 2002", afirmou o principal executivo da companhia, Dave Lesar. Veja o especial :