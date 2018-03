Petrolífera Sinopec descobre maior campo de gás natural da China A Corporação de Petróleo e Química da China (Sinopec), a maior companhia de refino de petróleo do país, anunciou a descoberta da maior jazida de gás natural do país, informou a imprensa local. Em comunicado, a empresa informou que as reservas do Campo de Gás de Puguang, na província central de Sichuan, estão estimadas em 251 bilhões de metros cúbicos. "É uma das cinco jazidas de gás com mais de 200.000 metros cúbicos de reservas descobertas na China até agora", diz a nota. A exploração comercial da jazida começará em breve e, segundo as previsões, a produção alcançará os 4 bilhões de metros cúbicos em 2008 e será duplicada em 2010. Segundo analistas do Ministério de Terra e Recursos, a jazida conta com uma profundidade superior a 5.000 metros e "expande significativamente o campo de prospecção de petróleo e gás na China". Além da descoberta, a empresa anunciou que seu lucro líquido aumentou 23% em 2005 em relação ao ano anterior. A China está imersa em uma intensa busca de petróleo e gás em seu território para reduzir a dependência do exterior, atenuar a constante alta dos preços e satisfazer a forte demanda nacional.