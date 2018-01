PF apreende 300 kg de cocaína perto da fronteira com a Bolívia A Polícia brasileira apreendeu cerca de 300 quilos de cocaína em uma área próxima à fronteira com a Bolívia, de onde se acredita que a droga procedia, informaram neste sábado fontes oficiais. A apreensão foi realizada em uma fazenda situada nos arredores da cidade de Coxim, no noroeste do Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal indicou que na operação foram detidas sete pessoas, cujas identidades são mantidas sob sigilo. Fontes oficiais disseram que a maior parte da droga estava guardada em sacos de plástico e enterrada, enquanto cerca de 70 quilos tinham sido guardados em um fundo falso construído sob o banco traseiro de um automóvel. As autoridades suspeitam que a cocaína seria transportada por terra até São Paulo, um grande centro de consumo, e também seria distribuída para a Europa e África.