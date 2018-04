PF envia peritos a Buenos Aires para investigar roubo A Polícia Federal do Brasil enviará a Buenos Aires um grupo de especialistas para colaborar com a Polícia Federal argentina nas investigações sobre o roubo a uma filial do Banco de la Província de Buenos Aires, ocorrido entre os dias 31 e 1º. A PF brasileira considera que o tipo de roubo - por meio de um túnel - é similar ao cometido pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), por isso pretende ajudar a PF argentina a descobrir se há uma conexão entre as quadrilhas argentina e brasileira. Em 2005, o PCC roubou uma agência do Banco Central em Fortaleza e tentou roubar o Banrisul em Porto Alegre, em 2006. Nos dois casos, túneis foram cavados para chegar aos cofres.