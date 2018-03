PF investiga ameaça à embaixada dos EUA O diretor-geral da Polícia Federal, Agílio Monteiro Filho, informou hoje que, entre às 15h de ontem e às 9h da manhã de hoje, o consulado da Argentina em Belo Horizonte recebeu telefonema, registrado na secretária eletrônica, avisando que quatro jatinhos seriam fretados na próxima semana e seriam jogados contra a embaixada dos Estados Unidos em Brasília e na sede do BankBoston, em São Paulo. Segundo Monteiro Filho, a Polícia Federal comunicou-se com as autoridades americanas e vai passar a fazer policiamento ostensivo em prédios públicos dos Estados Unidos no Brasil. O diretor da PF disse que o aparelho telefônico do consulado da Argentina foi apreendido e está sendo periciado neste momento para identificar de onde surgiram a mensagem. A Polícia Federal intensificou o policiamento também nos aeroportos e nos vôos.