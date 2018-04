PF não acredita em envolvimento de facções brasileiras A Polícia Federal descarta a tese de que algum grupo criminoso brasileiro esteja envolvido no atentado ao senador paraguaio Robert Acevedo, afirmou ao "Estado" o diretor-geral da PF, Luiz Fernando Correa. Segundo a polícia, os dois brasileiros presos no Paraguai na terça-feira não são do PCC nem de outra facção.