PF reforça segurança em SP, Rio e Foz do Iguaçu A Polícia Federal decidiu reforçar o esquema de segurança de São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, depois do início da ofensiva militar americana contra o Afeganistão ocorrida hoje. O temor das autoridades de segurança brasileiras é que o ataque americano deflagre uma série de retaliações terroristas nos países aliados dos Estados Unidos. Em Foz do Iguaçu, o esquadrão anti-terror da Polícia Federal já está preparado. As duas maiores capitais do País foram escolhidas em razão do tamanho da sua população e a cidade paranaense porque, além de ter uma grande população de origem árabe, está a fronteira com Argentina e Paraguai. Ontem, foi determinado o envio de mais policiais para Foz do Iguaçu. Em São Paulo e Foz, a PF vai também incrementar a atuação do pessoal de inteligência. Além de Foz do Iguaçu, as outras fronteiras brasileiras terão o efetivo da PF reforçado. Isso inclui os postos fronteiriços das regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. O total de policiais envolvidos nessa operação não será divulgado.