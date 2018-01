PF vai investigar venda de dados sobre brasileiros aos EUA A Polícia Federal foi surpreendida pelas informações divulgadas pela agência de notícias Associated Press (AP), de que as autoridades americanas estariam comprando informações sobre cidadãos de dez países da América Latina, inclusive o Brasil. Segundo fontes da cúpula da PF, o País vai investigar o caso, já que apenas por via judicial o monitoramento de pessoas pode ser autorizado. ?Não fomos informados oficialmente sobre isso. A notícia é nova para as autoridades policiais brasileiras?, afirmou uma fonte da PF ligada à Coordenação-Geral de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, setor encarregado de atuar em relação à migração e imigração. ?Vamos verificar a veracidade do fato para podemos, caso seja confirmado, investigar o caso.? Segundo a reportagem da AP, reproduzida por vários jornais dos Estados Unidos e de Londres, a operação teria sido feita sem autorização ou notificação, mas seria uma forma de agências americanas terem o controle sobre os estrangeiros que entram ou residem no país. O trabalho estaria sendo feito pela empresa ChoicePoint Inc., de Atlanta.