PFL condena fuzilamentos em Cuba O líder do PFL na Câmara, deputado José Carlos Aleluia (BA), apresentou na noite desta segunda-feira uma moção em plenário condenando "com veemência" a execução de dissidentes pelo regime comunista cubano. A nota rejeita "a prisão, o julgamento sumário, a condenação e a execução por fuzilamento de cidadãos cubanos que fugiam em busca de liberdade nos Estados Unidos da América" e afirma que essa atitude do regime de Fidel Castro "enfraquece a luta mundial contra o embargo econômico" dos EUA a Cuba. O partido exige do governo brasileiro "um claro posicionamento na defesa dos dissidentes, bem como uma gestão decisiva junto ao governo cubano para a imediata libertação daqueles mantidos sob prisão". O deputado pediu que a moção fosse aprovada pelo plenário, mas o deputado Fernando Gabeira (PT-RJ) pediu tempo para o partido examinar e discutir o assunto. Pelo PCdoB, a deputada Vanessa Graziotin (AM) disse que o partido quer, antes da votação, que o embaixador cubano no Brasil compareça à Câmara para apresentar explicações. Já o deputado Bispo Rodrigues, do PL, partido aliado do governo, anunciou que concorda com a moção do PFL e também pede explicações do embaixador cubano.