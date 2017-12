Philip Morris faz lobby por regulamentação do tabaco A Philip Morris Inc. está tentando conseguir apoio no Congresso para que seja concedida ao Food and Drug Administration (FDA) - órgão que fiscaliza e regula o setor alimentício e farmacêutico - autoridade para regulamentar o tabaco. Os advogados está alerta ao que a maior fabricante de cigarros pretende com isso. "Entendo que haja certo ceticismo, mas nós estamois mesmo empenhados em levar isto adiante", disse ontem o vice-presidente da Philip Morris Steven Parrish. Parrish anunciou há um ano que a Philip Morris iria apoiar a regulamentação pela FDA, o que depende de autorização do Congresso. Advogados da área de Saúde também querem a regulamentação, mas desconfiam das motivações da Philip Morris. Paul Billings, um lobista pela Associação Americana do Pulmão, disse que as intenções da companhia são ?inteligentes e preocupantes?. Billings acredita que o objetivo da Philip Morris seja melhorar sua imagem enquanto fazem tudo o que podem para se certificar que as regras que estão sendo elaboradas sejam favoráveis à empresa.