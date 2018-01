Philip Morris limita área para fumantes na Austrália O lobby antitabagismo da Austrália conclamou vitória hoje depois que a gigante do tabaco Philip Morris informou que introduziu uma nova política para limitar o fumo em suas dependências. Segundo o diretor de relações corporativas da empresa, Thomas Dubois, as áreas especiais para fumantes foram criadas em setembro na sede australiana da multinacional no Estado de Victoria. Além disso, a Philip Morris ofereceu uma recompensa de US$ 4,370 para o funcionário que abrir mão da cota de quatro pacotes de cigarros por mês (40 maços) a que tem direito. Para o grupo antitabagismo Quit Victoria, o anúncio foi "um passo importante" para os funcionários da empresa.