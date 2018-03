Piadas sobre democrata são desafio para comediantes Na segunda-feira, a revista The New Yorker envolveu-se numa polêmica ao publicar uma capa com uma ilustração de Barack Obama e sua mulher, Michelle, vestidos de terroristas. A conclusão do episódio é que fazer piada com Obama não é fácil. Jay Leno, David Letterman, Conan O?Brien conseguem brincar com o republicano John McCain - principalmente a respeito de sua idade -, mas não encontram humor no democrata. Os principais programas noturnos são dominados por apresentadores brancos, escritores brancos e audiência branca. "Fazemos piadas sobre as pessoas que cercam Obama, mas não sobre ele", disse Mike Sweeney, roteirista do programa Late Night, da NBC. A maioria tem esperança de que as piadas virão assim que o democrata der a deixa, mas até agora todos se queixam de que Obama não disse nenhuma frase de efeito. Por quê? A razão dada por muitos é que não existe nada "contra" Obama, bem diferente da relação de Bill Clinton com as mulheres ou dos erros gramaticais de George W. Bush. "Ele simplesmente não é engraçado", disse Mike Barry, que escreve para Letterman na CBS. Jon Stewart, que apresenta o Daily Show, da Comedy Central, diz que nenhuma piada sobre o democrata funciona bem. "As pessoas tendem a reagir de acordo com o que permite sua ideologia", reclamou o comediante.