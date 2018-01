PIB chinês deve bater recorde em 2005 O crescimento do Produto Interno Bruto da China será de 9,8%, um novo recorde, segundo as previsões da Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, publicadas hoje pela imprensa local. A cifra está muito acima da estimativa anunciada de 9,4% para 2005, e bate o recorde de 2003 e 2004, quando a economia chinesa cresceu 9,5%. "A comissão estimou com antecedência que no ano passado o crescimento econômico seria de 9,4%. Mas ajustamos a cifra de acordo com a revisão das estatísticas de 2004", afirmou Ou Xinqian, vice-ministro da comissão. Ou anunciou estes resultados durante uma conferência sobre produção de carbono na cidade de Jinan, província oriental de Shandong. Ele acrescentou que a economia chinesa "está em plena forma e cresceu no último ano em um ritmo relativamente rápido", informou o diário "South China Morning Post".