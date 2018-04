PIB da AL desacelerará a 3%; Brasil +2% ou menos Os países da América Latina e Caribe crescerá a uma taxa de 3% neste ano, mais em linha com as tendências globais, mas a desaceleração no crescimento do PIB não impediu que a taxa de crescimento da região permanecesse em 6,5% no ano passado, aproximando-se da mínima histórica e bem abaixo do seu pico de 11% registrada há uma década, destaca o relatório semestral do Banco Mundial sobre a região. A projeção do Banco Mundial aponta uma desaceleração liderada pelas duas maiores economias da região, com o crescimento econômico do Brasil estimado em 2% ou menos em 2012.