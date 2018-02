PIB da China cresce 7,3% no terceiro trimestre de 2014

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 7,3% no terceiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano anterior, num ritmo menor do que o registrado entre abril e junho, de 7,5%, informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país.

O ritmo de crescimento no terceiro trimestre deste ano é o mais lento deste o primeiro trimestre de 2009, quando o PIB cresceu 6,6%. No entanto, a alta divulgada hoje superou a mediana das previsões de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que sugeriam crescimento de 7,2%.

Entre julho e setembro deste ano, a economia chinesa cresceu 1,9% frente ao trimestre imediatamente anterior. No acumulado entre janeiro e setembro, o crescimento foi de 7,4%, o mesmo ritmo registrado entre janeiro e junho.

O governo da China espera um crescimento de cerca de 7,5% em 2014. Os formuladores de política aumentaram seus esforços para estimular a economia nos últimos meses e adotaram medidas para facilitar a concessão de empréstimos e acelerar o investimento na infraestrutura. (Com informações da Dow Jones Newswires e da Market News International)