PIB de país encolherá em 2010, diz FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) qualificou a recuperação econômica venezuelana como "atrasada e fraca" em comparação a outros países. O relatório semestral da organização diz que a região crescerá cerca de 4% até 2011, enquanto a economia da Venezuela deve ter retração de 2,6% neste ano. A crise elétrica, que afeta as indústrias do país é a principal causa da queda. O FMI acredita que a situação deve melhorar em 2011, com um crescimento de apenas 0,4% do PIB.