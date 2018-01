PIB dos EUA no 4º tri de 2013 é revisado para +2,4%

Segundo o Departamento do Comércio norte-americano, o PIB do país cresceu a uma taxa anual de 2,4% entre outubro e dezembro, em linha com a previsão dos analistas. A primeira leitura, anunciada no fim de janeiro, apontava crescimento mais forte no período, de 3,2%.

No terceiro trimestre do ano passado, a economia dos EUA mostrou expansão mais forte, de 4,1%, e a leitura inicial do quarto trimestre havia alimentado expectativas de crescimento robusto, geração mais rápida de empregos e melhores salários em 2014.

A revisão, porém, sugere que o PIB norte-americano está revertendo a trajetória de aceleração vista após a recessão, com o ritmo de crescimento permanecendo perto de 2%.

O relatório de hoje mostra que os consumidores continuaram impulsionando a expansão econômica, embora não tanto quanto se imaginava. Os gastos pessoais com consumo, ajustados pela inflação, subiram a uma taxa anual de 2,6% no quarto trimestre, abaixo da estimativa inicial, de acréscimo de 3,3%.

As exportações também foram um pouco mais fracas do que o calculado, mas ainda avançaram num ritmo forte de 9,4% no trimestre, ante previsão inicial de alta de 11,4%. Os investimentos em moradias caíram no período. Além disso, cortes de gastos do governo pesaram sobre o resultado geral. Fonte: Dow Jones Newswires.