Pica-paus, patos, besouros, veados, todos para adoção Sempre quis ter um besouro com ligações na realeza? Talvez um pica-pau ou um pato façam mais seu gênero? Ou algo como uma árvore antiga? Um fundo para levantar recursos para os mais famosos espaços verdes de Londres está pedindo aos amantes da natureza que adotem algum dos exemplares que vivem nos parques reais ? incluindo Kensington Gardens, Regent´s Park, Hyde Park, St. James´s Park e Green Park. Nos arredores de Londres, os parques de Richmond, Geenwich e Bushy. Há dinheiro envolvido ? de 15 libras (US$ 28) para a adoção anual de um pato (ou de besouros) a 500 libras (US$925) por um cervo, por toda a vida. Quem adotá-los, recebe um certificado da Royal Parks Foundation, quatro cartões postais ? na caso de a pessoa querer seu bicho ou planta para presente ? um jornalzinho bi-anual e convites para todos os eventos especiais no parque. Não se poderá, é claro, levar o adotado para criar em casa.