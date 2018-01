Picape com barris de gasolina explode em Bagdá Horas depois de autoridades dos EUA terem anunciado a captura de Saddam Hussein, três barris de gasolina colocados numa picape explodiram no centro de Bagdá, provocando um grande incêndio. Não houve vítimas, segundo policiais. De acordo com testemunhas, dois homens com uniformes policiais abandonaram o veículo e fugiram momentos antes da explosão. Logo depois, disparos foram ouvidos nos arredores da rua al-Saadou. Veja a galeria de imagens