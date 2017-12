Picasso é leiloado por US$ 24 milhões Uma tela de Picasso retratando uma jovem amante foi leiloada hoje por aproximadamente 16 milhões de libras esterlinas - US$ 24 milhões -, segundo informação da casa de leilões britânica Christie´s. A obra, "Nu au collier" ("Nu com colar"), foi adquirida por um comprador anônimo por exatamente 15.956.650 libras. O quadro foi terminado em 1932, no auge da relação amorosa entre o pintor espanhol com Marie-Therese Walters. Picasso conheceu Walters em 1927, quando a jovem tinha 17 anos. Segundo relatos, o pintor a parou na rua e anunciou: "Eu sou Picasso. Você e eu iremos fazer grandes coisas juntos". A pintura é uma das principais atrações dos três dias de leilões de arte moderna e impressionista da Christie´s.