Piloto de avião que caiu no mar desobedeceu torre O piloto de um avião da Ethiopian Airlines que caiu no mar voava na direção oposta à recomendada pela torre de controle, revelou hoje o ministro de Transportes do Líbano, Ghazi Aridi. O avião caiu no Mar Mediterrâneo, pouco após decolar do Aeroporto Internacional Rafik Hariri, em Beirute, em meio a uma tempestade.