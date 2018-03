Piloto de avião seria italiano O piloto no comando do pequeno avião que se chocou hoje contra um arranha-céu em Milão seria um italiano. Segundo autoridades da Região Lombardia, o piloto, um dos três mortos no incidente, chamava-se Mino Fasulo e teria decolado de Locarno, Suíça. O avião teria sofrido avarias no trem de pouso, o que levou o piloto a emitir sinais de socorro e simultaneamente buscar desbloquear o sistema, sem sucesso. A administração do presidente George W. Bush entrou em contato com as autoridades italianas depois da notícia do choque de um avião de turismo contra o prédio Pirelli, em Milão. "Não tenho informação detalhada neste sentido, mas os contatos certamente já ocorreram", afirmou o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer.