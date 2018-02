Piloto do avião russo pode ter causado acidente na Alemanha O ministro dos Transportes de Baden-Wurttenberg, Ulrich Mueller, disse que o culpado pela colisão foi o piloto do avião russo. Segundo Mueller, a aeronave foi avisada várias vezes para diminuir a altitude, mas não teria obedecido às instruções. Já o piloto do outro avião tentou mudar o curso, mas já era tarde de mais para evitar o desastre. O chefe de operações aéreas da zona do acidente, Carlo Bernasconi, não comentou as declarações de Mueller e disse que uma investigação será aberta. Até o início da madrugada de hoje, apenas uma caixa preta foi localizada pelas equipes de resgate. Não foi informado de qual avião é a caixa preta encontrada. O avião russo que viajava de Moscou à Barcelona bateu no ar com um avião de carga ao sul da Alemanha, quase fronteira com a Suíça, na noite desta segunda-feira. Pelo menos 79 pessoas estavam a bordo, incluindo a tripulação. No avião de carga estavam apenas dois passageiros. Segundo um porta-voz do controle aéreo alemão, que não quis se identificar, o avião trabalhava para a empresa de entregas internacionais DHL, que ia de Bahrain à Bruxelas, Bélgica. O acidente aconteceu sobre o Lago Constanza, na Alemanha, mas controlada pela Suíça. O avião de passageiros era um Bashkirian Airlines Tupolev 154, fabricado na Rússia, e o de carga um Boing 757. Não há informações exatas de qual avião teria ?perdido a rota?. Um policial da cidade alemã de Tuebingen acredita que os aviões voavam a 12 mil metros na hora do choque. ?A essa altura dificilmente alguém tenha sobrevivido?, disse o policial Wolfgang Wenzel. Testemunhas disseram, no momento da colisão, que viram uma bola de fogo no ar. Ainda não se sabe exatamente o número de mortos. Os aviões caíram em uma área rural. Várias casas, uma fazenda e uma escola foram atingidas pelos destroços dos aviões. A polícia já encontrou doze corpos. As equipes de regaste estão no local enquanto helicópteros sobrevoam a procura de outras partes do avião. O controle aéreo alemão disse que os aviões estavam no espaço aéreo da Suíça e que a responsabilidade é deles. Os suíços não comentaram as acusações.