Piloto é preso com arma no aeroporto LaGuardia Um piloto da empresa Northwest Airlines que deveria trabalhar em um vôo com destino a Detroit foi preso hoje de manhã no aeroporto LaGuardia, que serve a região de Nova York, depois que uma arma de mão carregada foi encontrada em sua bagagem de mão, afirmaram as autoridades. Robert Donaldson, de 43 anos, recebeu três acusações de possessão criminosa de arma, e pode pegar até 15 anos de prisão, afirmou o escritório do procurador Richard A. Brown, do Distrito de Queens. De acordo com as autoridades, Donaldson estava caminhando em um terminal usado para a vistoria das bagagens dos passageiros e da tripulação das empresas aéreas Northwest e Delta. Funcionários descobriram uma arma semi-automática Taurus 9 mm em sua bagagem de mão. Donaldson estava programado para ser o co-piloto do vôo 1191, de Nova York para Detroit, que partia às 6 horas da manhã. Ele tem licença de porte de arma no Estado de Michigan. Brian Turmail, porta-voz da Administração de Segurança em Transportes, disse que os aparelhos de raio X identificaram uma arma enquanto examinavam uma mala de mão e levaram o proprietário para as autoridades aeroportuárias. De acordo com Turmail, a polícia aeroportuária de Nova York e New Jersey levou o piloto para uma área de segurança. Nenhuma ação disciplinar foi tomada imediatamente contra o Donaldson, que está sob custódia.