Piloto embriagado é detido nos EUA As autoridades aeroportuárias dos EUA interceptaram e bloquearam, pela segunda vez em menos de um mês, um piloto alcoolizado que tentava assumir o comando de um avião. Após o episódio ocorrido em 1º de julho em Miami, quando dois pilotos de um vôo da American West foram considerados "legalmente ébrios", o mesmo ocorreu no domingo em Wilmington, no estado da Carolina do Norte, em um vôo da Atlantic Southeast Airlines. O problema ocorreu no vôo ASA 4240, que deveria partir de Wilmington muito cedo com destino a Atlanta, com 27 passageiros a bordo. A decolagem sofreu então um atraso de 4 horas. Fontes da Aministração Aérea Federal (FAA), entidade que controla as normas de vôo nos EUA, confirmaram a existência de uma investigação porque um piloto desrespeitou as normas contra o álcool. Um porta-voz da Delta Airlines, à qual pertence a Atlantic, admitiu a existência de problemas nesse vôo, embora não tenha confirmado que o assunto fosse o álcool. Os dois pilotos detidos por estado de embriaguez em 1º de julho em Miami, que foram despedidos pela American West, deverão prestar declarações à Justiça após concluírem um curso de desintoxicação pelo álcool. As regras da FAA proíbem os pilotos e todos os membros da tripulação de consumirem álcool nas oitos horas anteriores ao vôo. O nível de álcool no sangue dos aeroviários não deve superar 0,4%.