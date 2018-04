Piloto morre durante voo com 247 a bordo

Um piloto da companhia aérea americana Continental Airlines morreu ontem enquanto pilotava um Boeing 777 com 247 passageiros a bordo no trajeto entre Bruxelas e Nova York. Dois copilotos assumiram o controle da aeronave quando ela ainda estava sobre o Oceano Atlântico e conseguiram pousar em segurança no aeroporto de Newark, em New Jersey, um dos três que recebem voos internacionais com destino a Nova York. Para facilitar o trabalho dos copilotos, os controladores de voo desviaram os outros aviões que aterrissariam em Newark.Segundo a porta-voz da Continental, Kelly Cripe, o piloto, que tinha 61 anos, morreu de causas naturais. Ele trabalhava havia 32 anos na companhia. O cardiologista belga Julien Struyven, que viajava no avião, foi chamado pelos tripulantes para prestar socorro ao piloto, mas disse que quando chegou à cabine já "não havia nenhuma chance de salvá-lo". A tripulação não informou os passageiros sobre a morte do piloto. A porta-voz da companhia disse que "a atenção estava concentrada no controle do aparelho" e, por isso, os passageiros não foram comunicados do ocorrido. Até 2007, pilotos de aviões comerciais só podiam exercer a profissão nos EUA até os 60 anos de idade. Naquele ano, foi aprovada uma lei ampliando o limite da aposentadoria compulsória para 65 anos. A Continental Airlines já havia sofrido um incidente semelhante ao de ontem em janeiro de 2007, quando o piloto de um Boeing 757 morreu após a decolar em um voo entre Houston e Puerto Vallarta, no México. O avião, com 210 passageiros a bordo, aterrissou com segurança em um aeroporto do Texas. Em fevereiro de 2008, um avião da British Airways que tinha saído de Manchester, na Grã-Bretanha, com destino a Paphos, no Chipre, foi desviado para Istambul, na Turquia, depois que o piloto morreu. O avião aterrissou com todos os 156 passageiros em segurança. Em março de 1997, um Airbus A320 da Gulf Air saiu da pista durante a decolagem no Bahrein por causa do ataque cardíaco sofrido pelo piloto. O incidente deixou 23 feridos.