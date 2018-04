Piloto morre em colisão de aviões na Austrália

O piloto de um pequeno avião morreu nesta terça-feira, 26, na Austrália após colidir com outro aparelho em pleno vôo, no momento em que ambos espalhavam herbicidas sobre uma mesma propriedade. Os aviões voavam sobre um campo ao norte da cidade de Wee Waa, no estado de Nova Gales do Sul (sudeste), quando se chocaram, se incendiaram e caíram. Um dos pilotos morreu no ato, enquanto o outro foi levado ao hospital com ferimentos em uma perna e nas costas. Há duas semanas, o piloto e o passageiro de um pequeno avião morreram em um acidente similar, quando o aparelho no qual voavam se chocou no ar contra um helicóptero, cujos dois ocupantes sobreviveram. Os dois aviões participavam de um programa para reduzir a população de mais de 2,6 milhões de cabras selvagens, que causam problemas graves à agricultura e ao meio ambiente, segundo o Departamento de Agricultura e Pesca australiano.