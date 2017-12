Piloto nada 50 km depois de queda de avião Um piloto grego, cujo avião caiu no mar, foi encontrado hoje com vida depois de aparentemente ter nadado cerca de 50 quilômetros durante a noite até atingir terra firma, informaram autoridades. Dimosthenis Dimitropolus, de 46 anos, estava usando um colete salva-vidas quando chegou ao porto de Preveza, no nordeste da Grécia. De uma padaria local, ele telefonou para as autoridades para informar que estava vivo. Depois, o piloto foi levado a um hospital local, onde os médicos informaram que ele estava sofrendo de hipotermia. O pequeno avião, de apenas um lugar, estava voando ontem de Atenas à ilha de Corfu, quando apresentou problemas no motor e caiu na água. Helicópteros, um avião militar e quatro barcos da guarda costeira fizeram parte das buscas.