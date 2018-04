Piloto pousa no mar e salva passageiros Num incidente que lembrou a aterrissagem do Airbus 320 sobre as águas do Rio Hudson, em Nova York, no mês passado, o piloto Steve Bolle conseguiu ontem salvar a sua vida e a dos cinco passageiros que levava a bordo de um pequeno avião ao fazer um pouso de emergência no mar, na costa da cidade de Darwin, na Austrália. O avião apresentou problemas logo após a decolagem, mas o piloto conseguiu pousar a aeronave próximo a um banco de areia. Os passageiros desceram do avião e caminharam sem ajuda até uma praia próxima.