Piloto russo recebeu ordens contraditórias antes de colisão Os gravadores das vozes na cabina de comando mostram que o piloto russo recebeu mensagens contraditórias do controle aéreo suíço e do seu sistema de alarme de colisões segundos antes de colidir com um jato de carga na semana passada, matando as 71 pessoas que estavam a bordo dos dois aviões, afirmaram investigadores alemães. O sistema para evitar colisões, instalado na aeronave russa, avisou o piloto que ele deveria subir, mas ele parece ter seguido as instruções da torre de comando de Zurique, para descer - o que acabou por provocar a colisão com o Boeing 757, da DHL International. Os aviões sobrevoavam o sul da Alemanha, mas estavam sob ordens do controle aéreo suíço quando se chocaram. O controle suíço de tráfego aéreo afirmou que a torre de Zurique não teria como saber que o piloto estava recebendo uma instrução contraditória de seu sistema de alerta da cabina - ou Sistema de Advertência do Controle do Tráfego (SACT). "A torre só pode ficar sabendo disso se houver uma informação por parte do piloto", afirmou o porta-voz Markus Luginbuehl. "Se o piloto reagir a um alarme do SACT, deve avisar o controlador. E o piloto assume a responsabilidade pela manobra." As autoridades russas de aviação afirmaram que a reação do piloto durante os segundos antes da colisão de 1º de julho foi correta, mas especialistas ocidentais em aviação disseram que os pilotos são treinados a dar precedência ao sistema de advertência da cabina.