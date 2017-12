Piloto sofre ataque cardíaco, mas consegue aterrissar O presidente da empresa Francis Trucking em Brigham City, Jack Francis, de 61 anos, conseguiu fazer um pouso de emergência em uma estrada, salvando seus três passageiros e morrendo logo após um ataque cardíaco. Francis sofreu o ataque enquanto viajava para casa com sua esposa e mais um casal, após deixar o aeroporto de Jackpot, no Estado de Nevada. Ele conseguiu aterrissar seu Cessna 185 monomotor na estrada 30 de Utah, perto do Parque Valley e foi levado para o hospital Bear River em Tremonton, onde morreu. O avião saiu da pista e bateu em uma cerca antes de parar, mas os passageiros não ficaram feridos.