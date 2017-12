Pilotos americanos vão poder viajar armados O Senado norte-americano aprovou, por 87 votos a 6, um projeto de lei que permite que os pilotos de linhas aéreas tenham armas nas cabines. O governo do presidente George W. Bush, que se opunha à medida, mudou de idéia e deu apoio ao projeto, com a condição de que uma série de normas de segurança seja cumprida. O governo sugeriu que os cerca de 85 mil pilotos comerciais norte-americanos sejam treinados no uso de armas. O custo do treinamento e das medidas de segurança é estimado em US$ 900 milhões para o início do programa e mais US$ 250 milhões a cada ano.