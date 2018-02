Pilotos avisaram que iriam baixar, diz investigação Ambos os pilotos dos aviões que se chocaram sobre a Alemanha notificaram o controle de tráfego aéreo suíço menos de um minuto antes de baixar de altitude, afirmaram os investigadores nesta terça-feira. A investigação feita pela Alemanha sobre a colisão que matou 71 pessoas na semana passada concentrou-se nas instruções dadas ao piloto do avião russo. As instruções fornecidas pelos controladores de vôo, que estavam em solo, e pelo sistema de alerta de colisões, instalado na cabina da aeronave, foram aparentemente conflitantes. Os investigadores estão "tentando esclarecer? qual "é a verdadeira situação legal" em casos deste tipo, afirmou Odo Zboralski, porta-voz do escritório alemão de investigações sobre acidentes aéreos.