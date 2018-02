Pilotos bêbados da America West são demitidos Dois pilotos da America West foram demitidos sumariamente por tentar conduzir um Aribus 319 a Phoenix (Arizona) embriagados. O piloto Thomas Porter Cloyd e o co-piloto Christopher Hughes foram denunciados por um funcionário do aeroporto que estranhou o comportamento agressivo deles e sentiu forte cheiro de uísque. Cloyd e Hughes chegaram a entrar na cabine do avião, mas a torre de controle alertou a polícia. Ambos foram presos e pagaram fiança de US$ 7 mil cada. Eles serão processados e podem pegar 5 anos de prisão.