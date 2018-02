Pilotos bêbados queriam decolar avião em Miami Um avião da compania American West que se preparava para decolar na terça-feira à noite do aeroporto de Miami, na Flórida, rumo a Phoenix, no Arizona, recebeu ordem para interromper os procedimentos de vôo porque o piloto e o co-piloto estariam bêbados na cabine. Agentes prenderam o piloto Thomas Cloyd, de 44 anos, e o co-piloto Christopher Hughes, de 40, e os submeteram ao bafômetro, que indicou nível de álcool no sangue acima do permitido na Flórida para condutores. Seguranças do aeroporto disseram ter sentido cheiro de álcool no momento em que os dois discutiam sobre chícaras de café que pretendiam levar, na passagem pela aduana. Os funcionários que fazem a checagem de passageiros e tripulantes alertaram as autoridades, que chamaram a polícia. Mas, na hora em que os agentes chegaram, o avião já havia deixado o terminal em direção à pista de decolagem. Os dois pilotos responderão a processo por operar um aparelho sob influênci de bebida alcoólica.