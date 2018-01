Pilotos de Israel se recusam a atacar palestinos Um grupo de 27 pilotos da reserva da Força Aérea de Israel assinaram um documento recusando-se a promover ataques aéreos contra palestinos. Eles consideraram tais ataques ilegais e imorais. O comandante da Força Aérea israelense, major-general Dan Halutz, criticou o manifesto, que classificou como uma interferência indevida de militares na política. Dezenas de soldados da reserva têm optado em ir para a prisão em vez de servir na Cisjordânia e Faixa de Gaza, refletindo um crescente desconforto israelense com o conflito. Israel tem matado sistematicamente líderes do Hamas - 13, assim como sete civis que estavam próximos - em ataques aéreos no último mês.