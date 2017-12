Pilotos dos EUA atacarão instalações de comando no Iraque Pilotos americanos patrulhando os céus do Iraque estão assumindo uma nova postura ao se defender contra a artilharia antiaérea iraquiana - atacando instalações de comando e comunicação da defesa ao invés de seus armamentos e radares, informou o secretário de Defesa, Donald H. Rumsfeld. A mudança, que Rumsfeld disse ter sido ordenada pessoalmente por ele mais de um mês atrás, visa causar danos de longo prazo à capacidade do Iraque de derrubar aviões anglo-americanos que patrulham zonas de exclusão aérea no norte e sul do Iraque por 11 anos. Rumsfeld não soube dizer se a mudança de postura deixará o Iraque menos capaz de se defender numa eventual ação aérea ordenada pelo presidente George W. Bush, como parte de uma operação para derrubar o líder iraquiano, Saddam Hussein. Ele afirmou que os iraquianos têm a tradição de reparar partes danificadas de seu sistema de defesa antiaérea. O último ataque a uma instalação de comunicação ocorreu no domingo.