Pilotos dos EUA serão julgados por morte de soldados canadenses A Força Aérea dos Estados Unidos recomendou que dois pilotos de aviões F-16 sejam julgados pela participação em um bombardeio equivocado que causou a morte, em abril, de quatro soldados canadenses no Afeganistão. Segundo o Pentágono, os dois pilotos - major Harry Schmidt e major William Umbach (comandante de vôo) - são membros da Guarda Aérea Nacional do Estado de Illinois e foram chamados oficialmente para responder as acusações. Schmidt enfrenta quatro acusações de homicídio culposo e oito de agressão. Ele é acusado também de não ter exercido uma disciplina de vôo apropriada e de não cumprir com as regras para o uso de armas. Quatro soldados canadenses que participavam de um exercício de treinamento noturno morreram e oito outros ficaram feridos por uma bomba de 225 quilos lançada por Schmidt de seu F-16. Schmidt disse aos investigadores que pensava que estava atacando forças hostis. O major William Umbach, por sua vez, foi acusado de não exercer controle adequado da missão e de não cumprir com os regulamentos sobre ataque a alvos. As acusações foram recomendadas pelo general de brigada Stephen T. Sargeant, um dos diretores de um painel investigador americano-canadense que estuda as circunstâncias do incidente, ocorrido em 17 de abril último.