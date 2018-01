Pilotos não poderão levar armas em cabines de avião nos EUA O governo dos Estados Unidos informou hoje que os pilotos não terão autorização para portar armas de fogo na cabines dos aviões comerciais norte-americanos. O anúncio foi feito durante uma audiência da Comissão de Comércio do Senado, por parte de John Magaw, subsecretário de Segurança nos Transportes. A decisão foi tomada depois de três meses de debates sobre se pilotos armado seriam um fator de dissuasão contra potenciais terroristas. Tanto o secretário do Transporte dos EUA, Norman Y. Mineta, como o diretor de Segurança Interna Tom Ridge, já haviam expressado oposição à proposta de autorização de porte de armas aos pilotos. "Os pilotos precisam se concentrar na condução do avião", disse Magaw na audiência. Ele acrescentou que agentes armados e treinados especialmente devem ser as únicas pessoas armadas a bordo. Magaw afirmou também que os pilotos poderiam recorrer a manobras de vôos para evitar que terroristas se apoderem de um avião, e sugeriu a instalação de câmaras nas cabines para que os pilotos possam ver os resultados das ações empreendidas. O senador republicano Conrad Burns, um dos patrocinadores da legislação que permitiria que os pilotos se armassem, pediu a Magaw para que reconsidere a postura contra a medida.