Pilotos perdem licenças por tentar voar embriagados A Administração Federal de Aviação (FAA, por sua sigla em inglês) dos EUA revogou as licenças de dois pilotos da American West, acusados de tentar pilotar um avião enquanto estavam embriagados. Segundo a porta-voz da FAA, Laura Brown, os regulamentos federais determinam que um piloto seja proibido de operar um avião ou de desenvolver qualquer outra função que implique em risco de segurança até oito horas depois de ter consumido bebida alcoólica, ou se ele apresentar uma taxa de álcool no sangue acima de 0,04. De acordo com a polícia, ambos os profissionais, o piloto Thomas Porter Cloyd, de 44 anos, e o co-piloto Christopher Hughes, de 41 anos, tinham uma taxa de álcool acima do limite estabelecido pelas leis da Flórida, que é de 0,08, depois que eles receberam ordem de retornar a Miami durante um vôo em direção a Phoenix, com 124 passageiros a bordo. O alerta foi acionado por um agente de segurança, que sentiu cheiro de álcool nos dois pilotos. Os dois acusados foram libertados sob fiança e retornaram às suas casas no Estado do Arizona. Eles deverão ser ouvidos por um tribunal no próximo dia 22. Caso sejam condenados, eles poderão enfrentar penas de até cinco anos de prisão.