Pilotos treinam EI para usar jatos capturados, diz grupo opositor sírio

BEIRUTE - Pilotos iraquianos que se uniram ao Estado islâmico (EI) na Síria estão treinando jihadistas para conduzirem três caças capturados durante os combates, disse nesta sexta-feira, 17, um grupo que monitora o conflito sírio, acrescentando ser essa a primeira vez que os extremistas islâmicos se voltam para o ar.

Os aviões capturados sobrevoam o aeroporto militar sírio de al-Jarrah, em poder do Estado islâmico, a leste de Alepo, no norte da Síria, disse Rami Abdulrahman, que dirige o grupo de monitoramento Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, citando testemunhas. A zona rural a leste da cidade de Alepo é uma das principais bases do grupo jihadista na Síria.

"Eles têm treinadores, oficiais iraquianos que antes foram pilotos para (o ex-presidente iraquiano) Saddam Hussein", disse Abdulrahman. "Pessoas viram os voos, eles voaram muitas vezes a partir do aeroporto e eles estão voando em área fora do aeroporto e retornando."

Não ficou claro se os jatos estão equipados com armamento ou se os pilotos poderiam voar longas distâncias nesses aviões, que testemunhas disseram parecer modelos MiG 21 ou MiG 23, capturados do Exército sírio. A Reuters não conseguiu checar as informações na Síria e o Comando Central dos EUA disse não estar a par de que o EI esteja de posse de jatos na Síria.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nós não estamos cientes de que (o Estado Islâmico) esteja realizando qualquer operação de voo na Síria ou em outro lugar", disse o porta-voz do Comando Central dos EUA, coronel Patrick Ryder. O EI tem usado regularmente armas capturadas dos Exércitos da Síria e do Iraque e ocupou várias bases militares, mas essa teria sido a primeira vez em que foi capaz de pilotar aviões.

"Nós continuamos a manter um olhar atento sobre a atividade (do EI) e continuaremos a conduzir ataques contra os seus equipamentos, instalações, combatentes e centros de poder, onde quer que estejam", acrescentou Ryder. Forças lideradas pelos EUA estão bombardeando bases do grupo jihadista na Síria e no Iraque.

Contas pró-Estado Islâmico no Twitter já haviam publicado fotos de jatos capturados em outras partes da Síria, mas as aeronaves pareciam sem condições de uso, de acordo com analistas e diplomatas. / REUTERS