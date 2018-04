Pimco evita investir em periferia da Europa A Pacific Investment Management Co. (Pimco), que gerencia o maior fundo de bônus do mundo, está evitando investir nos mercados periféricos da Europa e nos mercados emergentes em geral no curto prazo, afirmou um alto executivo da companhia nesta terça-feira. Segundo ele, os investidores deveriam colocar seu dinheiro em países e companhias com vigorosos balanços, entre elas os bônus soberanos do Brasil e a dívida do governo canadense.