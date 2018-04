Piñera anuncia plano de reconstrução O presidente do Chile, Sebastián Piñera (foto), anunciou um plano de US$ 8,4 bilhões para reconstruir a costa sul do país destruída pelo terremoto que deixou 486 mortos em fevereiro. Os recursos para o plano - que deve ser aplicado em quatro anos - virão do aumento de impostos, da emissão de dívida pelo governo e das reservas acumuladas com a venda de cobre. Cerca de US$ 2,3 bilhões serão destinados para reerguer e reparar 200 mil casas e US$ 3,6 bilhões para hospitais e escolas.