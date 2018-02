Piñera apoia Bachelet e lamenta terremoto no Chile

"Esse foi um duro golpe contra a sociedade chilena", afirmou Piñera em entrevista coletiva transmitida pela televisão. "Eu compartilho a dor dos familiares dos mais de 122 mortos." O número oficial de mortos continua em 82, embora relatos da imprensa falem em mais.

Piñera disse que vai dedicar uma quantia significativa de dinheiro para os planos de reconstrução após tomar posse, em 11 de março. Ele estuda usar 2% do seu primeiro orçamento como financiamento de emergência e disse que não reduzirá seu plano de gasto detalhado na campanha por causa do terremoto. "Eu vou manter meu programa planejado. Ele é ambicioso, mas ainda é factível", afirmou. As informações são da Dow Jones.