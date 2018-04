Piñera cita bordão nazista e comete gafe na Alemanha O presidente do Chile, Sebastián Piñera, fez uma escolha de palavras no mínimo infeliz para despedir-se da Alemanha, país que visitou semana passada. No último compromisso oficial do giro que fez pela Europa, após o resgate dos 33 mineiros e depois de um café da manhã com o presidente alemão, Cristian Wulff, Piñera assinou o livro de ouro de visitas da presidência com uma citação nazista.