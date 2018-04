Piñera diz qual será o primeiro mineiro resgatado O presidente do Chile, Sebastián Piñera anunciou oficialmente que Florencio Avalos será o primeiro dos 33 homens a ser resgatado da Mina de San José, onde o grupo está preso há 68 dias. ELe chegou a brincar com os jornalistas reunidos no local, dizendo que estava certo de que o primeiro homem a sair tinha o sobrenome Avalos. Há três mineiros com esse sobrenome presos na mina.