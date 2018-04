Piñera 'inventa' um 34º sobrevivente

Num dos momentos mais tensos antes do resgate, o presidente chileno, Sebastián Piñera, mencionou em discurso o nome " Florencio Ceballos" como sendo um dos mineiros. A gafe fez com que jornalistas saíssem à procura do "34º sobrevivente". Pela internet, o único Ceballos encontrado foi um chileno que vive em Ottawa, no Canadá. Ceballos disse que o engano fez com que ele "ganhasse" 200 seguidores no twitter em apenas dois minutos. "Nem quero imaginar o assédio que esses mineiros estão sofrendo", disse.