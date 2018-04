Piñera promete leis para evitar novos acidentes O presidente do Chile, Sebastián Piñera, afirmou ontem que vai sugerir novas regras de segurança para as minas do país e aumentar o orçamento do ministério da Mineração. "Para ser um país desenvolvido, precisamos tratar nossos trabalhadores como fazem os países desenvolvidos", disse Piñera, depois de visitar os 33 mineiros no hospital de Copiapó.